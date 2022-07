Monza, governance stile Milan: Berlusconi presidente (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la storica promozione in Serie A, la prima in 110 anni di storia, il Monza si dà una governance sul modello del Milan degli anni di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da Radiocor, la novità principale è proprio l’indicazione del Cavaliere come presidente del club brianzolo. A deciderlo è stata l’assemblea degli azionisti su Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la storica promozione in Serie A, la prima in 110 anni di storia, ilsi dà unasul modello deldegli anni di Silvio. Secondo quanto riportato da Radiocor, la novità principale è proprio l’indicazione del Cavaliere comedel club brianzolo. A deciderlo è stata l’assemblea degli azionisti su Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Il #Monza vara la governance stile #Milan: Silvio #Berlusconi diventa presidente - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? #Berlusconi presidente del #Monza in #SerieA, per il club una governance in stile 'vecchio' #Milan - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Berlusconi presidente del #Monza in #SerieA, per il club una governance in stile 'vecchio' #Milan - sole24ore : ?? #Berlusconi presidente del #Monza in #SerieA, per il club una governance in stile 'vecchio' #Milan… - fachetti3333 : RT @sole24ore: ?? #Berlusconi presidente del #Monza in #SerieA, per il club una governance in stile 'vecchio' #Milan -