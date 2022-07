Monza Caprari, blitz notturno di Galliani: accordo vicino. Accelerata anche per Pinamonti (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Monza di Galliani sta lavorando per rinforzare l’attacco dopo gli arrivi a centrocampo e difesa: blitz notturno per Pinamonti e Caprari Il Monza sta lavorando sotto traccia e in notturna con un Galliani scatenato per rinforzare i brianzoli. Nella notte, infatti, l’ad ha fatto un vero e proprio blitz per Caprari del Verona e ha accelerato per Pinamonti dell’Inter. Due giocatori che hanno fatto molto bene in stagione e che potrebbero essere due rinforzi per Stroppa. Lo riporta SportItalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildista lavorando per rinforzare l’attacco dopo gli arrivi a centrocampo e difesa:perIlsta lavorando sotto traccia e in notturna con unscatenato per rinforzare i brianzoli. Nella notte, infatti, l’ad ha fatto un vero e proprioperdel Verona e ha accelerato perdell’Inter. Due giocatori che hanno fatto molto bene in stagione e che potrebbero essere due rinforzi per Stroppa. Lo riporta SportItalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

