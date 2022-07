Monza, Berlusconi ne ha ancora : super colpo in attacco, offerta pesante (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ambizioso Monza di Berlusconi vuole chiarire ulteriormente le proprie velleità sottraendo un obiettivo ad una formazione top di Serie A Il calciomercato di Serie A è agitato dalla presenza del Monza di Berlusconi. La squadra biancorossa vuole candidarsi ad un campionato senza affanni e per farlo sta operando molto velocemente per costruire un organico di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ambiziosodivuole chiarire ulteriormente le proprie velleità sottraendo un obiettivo ad una formazione top di Serie A Il calciomercato di Serie A è agitato dalla presenza deldi. La squadra biancorossa vuole candidarsi ad un campionato senza affanni e per farlo sta operando molto velocemente per costruire un organico di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? Il #Monza è scatenato ?? assalto a #Pinamonti: l'attaccante ci pensa seriamente, #Atalanta presa in controtempo - zeljabov : RT @toravon_: Quanto cazzo mi manda al manicomio prendere Pogba a zero, c’era Ranocchia bello pronto che lo scorso anno aveva anche segnato… - Reietto2 : Al nano malefico tutto gli si può imputare tranne che non capisca di calcio e non abbia voglia di vincere. Praticam… - FI69interista : @nonleggerlo Tifo perchè ciò avvenga ... #Monza #Berlusconi #Calciomercato #Dybala #Icardi #Cavani - infoitsport : ***Calcio: Berlusconi presidente del Monza in Serie A, governance in stile 'vecchio' Milan - Il Sole 24 ORE -