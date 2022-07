Monsignor Gallagher: "Il Papa a Kiev forse in agosto" (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Papa Francesco potrebbe andare a Kiev, forse in agosto. Lo afferma al Tg1 Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati. "Sì, credo che ritornando dal Canada si comincerà a studiare veramente le possibilità", ha sottolineato. Il viaggio potrebbe essere imminente, anche in agosto? "Possibilmente, non lo escluderei, però molto dipende dai risultati del viaggio in Canada, vediamo come il Papa resisterà a questo viaggio che è anche molto impegnativo e poi vediamo", ha aggiunto Gallagher. "Il Papa è molto convinto che se lui potesse fare una visita potrebbe avere anche dei risultati positivi", ha continuato il "ministro degli Esteri" vaticano. "Lui ha detto che andrà in Ucraina e ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI -Francesco potrebbe andare ain. Lo afferma al Tg1Paul Richard, segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati. "Sì, credo che ritornando dal Canada si comincerà a studiare veramente le possibilità", ha sottolineato. Il viaggio potrebbe essere imminente, anche in? "Possibilmente, non lo escluderei, però molto dipende dai risultati del viaggio in Canada, vediamo come ilresisterà a questo viaggio che è anche molto impegnativo e poi vediamo", ha aggiunto. "Ilè molto convinto che se lui potesse fare una visita potrebbe avere anche dei risultati positivi", ha continuato il "ministro degli Esteri" vaticano. "Lui ha detto che andrà in Ucraina e ...

