Monreale | Forza Italia | “170 salme a deposito | rifiuti speciali in abbandono | uno spettacolo incivile”

(Di venerdì 8 luglio 2022)– “170 bare da anni in attesa di tumulazione e cristiana sepoltura. Casse nei locali riservati al personale, nella casa del custode, nei depositi cimiteriali e persino nella sala delle Autopsie. Dipendenti senza uffici e senza gabinetti pubblici. Sacchi cone pericolosi abbandonati all’esterno del cimitero. Resti di casse, di bare di alluminio, vestiti tolti ai defunti abbandonati all’interno di un cassone scoperto unitamente ae tossici. Lampioni divelti e tronchi di alberi caduti sulle bare. È questo l’indecorosoche presenta il cimitero diai visitatori che si recano a far visita ai defunti che giacciono un po’ ovunque in attesa di sepoltura. Uno...

A dichiararlo i consiglieri comunali Silvio Terzo e Mimmo Vittorino diItalia che, dopo avere effettuato un sopralluogo presso il cimitero, hanno anticipato la presentazione di un esposto alle ...Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene' ... Leggi Anche(Palermo), bimbo di 9 anni ricoverato in prognosi riservata dopo aver bevuto ... Ben 170 morti in attesa di sepoltura a Monreale, esposto a Carabinieri e Asp MONREALE, 8 luglio - "170 bare da anni in attesa di tumulazione e cristiana sepoltura. Casse nei locali riservati al personale, nella casa del custode, nei depositi cimiteriali e persino nella sala de ...SANTA CRISTINA GELA, 7 luglio - “È stato un incontro importante e del tutto proficuo quello avuto luogo stamattina presso la sede del Gal Terre Normanne, per la prima riunione operativa circa l’avvio ...