Monopattino elettrico | come si guida | regole e divieti

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 luglio 2022) Quale scegliere Ottima alternativa per spostarsi nel centro città, andrebbe prima di tutto scelto unche non abbia un alto rischio di foratura per quel che riguarda le ruote. Oltre agli pneumatici, anche la batteria rimane un fattore importante per poter mantenere autonomia. Oltre al fatto che il mezzo deve essere performante, sarebbe buono anche sceglierlo con un design mimetico e accattivante. Molto importante anche il modo in cui il mezzo si ripiega su se stesso. Alcuni monopattini sono dotati di modalità diintelligente, a una determinata velocità impostata. In questo modo si riesce a ridurre lo stress, la tensione e la fatica del controllo, risparmiando potenza a una velocità costante, anche in modo pratico e sicuro. Molto importante anche la sicurezza del mezzo: tra le dotazioni di sicurezza alcuni monopattini sono dotati di ...