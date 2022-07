Mondiali Qatar 2022, sarà vietata la vendita di alcolici negli stadi (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sfide dei Mondiali di Qatar 2022 saranno alcol-free, quantomeno all’interno degli stadi. Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che trova conferme tramite alcune indiscrezioni riportate da Reuters, che cita fonti vicine all’organizzazione: “I piani sono ancora in fase di definizione, ma al momento la situazione è che i tifosi potranno bere birra prima di entrare nello stadio e dopo averlo lasciato, ma non sarà venduta nelle arene durante le partite“. Limitazioni che potrebbero però espandersi anche alle zone esterne agli stadi della manifestazione: “A differenza delle precedenti fan zone della Coppa del Mondo, la birra non sarà servita tutto il giorno, ma ad orari limitati. L’alcol è già disponibile in aree designate in Qatar, ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sfide deidisaranno alcol-free, quantomeno all’interno degli. Una notizia che era nell’aria da tempo, ma che trova conferme tramite alcune indiscrezioni riportate da Reuters, che cita fonti vicine all’organizzazione: “I piani sono ancora in fase di definizione, ma al momento la situazione è che i tifosi potranno bere birra prima di entrare nelloo e dopo averlo lasciato, ma nonvenduta nelle arene durante le partite“. Limitazioni che potrebbero però espandersi anche alle zone esterne aglidella manifestazione: “A differenza delle precedenti fan zone della Coppa del Mondo, la birra nonservita tutto il giorno, ma ad orari limitati. L’alcol è già disponibile in aree designate in, ...

