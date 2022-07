Mondiali di Nuoto: la denuncia di Mary-Sophie Harvey: “Sono stata drogata” (Di venerdì 8 luglio 2022) Confessione shock della canadese Confessione shock, post Mondiali di Nuoto a Budapest di Mary-Sophie Harvey, bronzo nella staffetta 4×200 stile libero. Sui social, la nuotatrice ha infatti denunciato un fatto molto grado. Mary-Sophie Harvey ha ammesso di essere stata drogata durante una festa post mondiale. “In quel momento non ero consapevole di cosa stesse succedendo dentro di me, mi ricordo solo di quando mi Sono svegliata; con il nostro team manager e il dottore al fianco. Ricordo che stavo celebrando la mia competizione, rimanendo responsabile e cosciente del mio prossimo obiettivo, che Sono i Giochi del Commonwealth. Ma poi, non ricordo più nulla. C’è una ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Confessione shock della canadese Confessione shock, postdia Budapest di, bronzo nella staffetta 4×200 stile libero. Sui social, la nuotatrice ha infattito un fatto molto grado.ha ammesso di esseredurante una festa post mondiale. “In quel momento non ero consapevole di cosa stesse succedendo dentro di me, mi ricordo solo di quando misvegliata; con il nostro team manager e il dottore al fianco. Ricordo che stavo celebrando la mia competizione, rimanendo responsabile e cosciente del mio prossimo obiettivo, chei Giochi del Commonwealth. Ma poi, non ricordo più nulla. C’è una ...

