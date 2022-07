Mondiale 1982, Lele Adani: “L’impresa più grande, ma non siamo stati bravi a capitalizzare quel sogno” (Di venerdì 8 luglio 2022) Spagna ’82 e Germania ’06, due pagine indelebili nel libro della storia della Nazionale italiana, ma Daniele Adani in un’intervista a ‘LaPresse’ non ha dubbi su quale sia stata L’impresa più grande: “quella del 1982, ci si è innamorati di quella storia. C’è stato un trasporto emotivo senza precedenti che ha coinvolto tutta l’Italia. Parliamo di calciatori che poi sono diventati eroi. Secondo me, non c’è più stato nulla a quel livello”. “Anche quella del 2006 era una squadra forte e anche lì non sono mancate le difficoltà, ma il gruppo era forte, ha battuto squadre forti. Il calcio, però, evolvendosi ha portato anche a un livellamento dei calciatori. Nel 1982 il Brasile era quasi ingiocabile e l’Italia ha buttato fuori i verdeoro e ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Spagna ’82 e Germania ’06, due pagine indelebili nel libro della storia della Nazionale italiana, ma Danielein un’intervista a ‘LaPresse’ non ha dubbi su quale sia statapiù: “la del, ci si è innamorati dila storia. C’è stato un trasporto emotivo senza precedenti che ha coinvolto tutta l’Italia. Parliamo di calciatori che poi sono diventati eroi. Secondo me, non c’è più stato nulla alivello”. “Anchela del 2006 era una squadra forte e anche lì non sono mancate le difficoltà, ma il gruppo era forte, ha battuto squadre forti. Il calcio, però, evolvendosi ha portato anche a un livellamento dei calciatori. Nelil Brasile era quasi ingiocabile e l’Italia ha buttato fuori i verdeoro e ...

