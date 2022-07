"Molto diverso", "A 37 anni...": Hamilton-Verstappen, rissa in conferenza stampa (Di venerdì 8 luglio 2022) Il sorpasso alla Copse ancora rimane nella mente di tanti. Pure in quelle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, tanto che i due protagonisti sono tornati sul tema (il contatto che ha mandato in barriera l'olandese nel GP di Silverstone 2021) a poche ore dall'inizio del Gran Premio d'Austria di F1. In conferenza stampa, l'inglese ha fatto i complimenti a Charles Leclerc per il sorpasso esterno subito domenica scorsa, seppur vano dato che nel finale il 44 (con le rosse contro le bianche usate del monegasco) ha alla fine chiuso terzo. Il messaggio, però, era ovviamente diretto a Verstappen: “Charles ha fatto un ottimo lavoro, è un grande pilota. La nostra lotta è stata chiaramente Molto diversa da quella che ho vissuto l'anno scorso a Copse. Ma siamo stati entrambi in grado di lottare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il sorpasso alla Copse ancora rimane nella mente di tanti. Pure in quelle di Lewise Max, tanto che i due protagonisti sono tornati sul tema (il contatto che ha mandato in barriera l'olandese nel GP di Silverstone 2021) a poche ore dall'inizio del Gran Premio d'Austria di F1. In, l'inglese ha fatto i complimenti a Charles Leclerc per il sorpasso esterno subito domenica scorsa, seppur vano dato che nel finale il 44 (con le rosse contro le bianche usate del monegasco) ha alla fine chiuso terzo. Il messaggio, però, era ovviamente diretto a: “Charles ha fatto un ottimo lavoro, è un grande pilota. La nostra lotta è stata chiaramentediversa da quella che ho vissuto l'anno scorso a Copse. Ma siamo stati entrambi in grado di lottare e ...

