Molestò cronista in diretta tv | ora tifoso rischia il processo

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Una manata al fondoschiena della intervistatrice, poi il tifoso si dileguò tra la folla che abbandonava lo stadio Castellani di Empoli (Firenze). Quell'immagine, ripresa in diretta tv al termine della partita Empoli- Fiorentina la sera del 27 novembre 2021 fece il giro del web. Per la Procura di Firenze non fu una semplice bravata: per questo ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale per il ristoratore marchigiano Andrea Serrani, 45 anni. La notizia è riportata dal "Corriere Fiorentino". La cronista Greta Beccaglia, 27 anni, assistita dall'avvocato Leonardo Masi, che aveva denunciato quel gesto aggressivo e arrogante, si costituirà parte civile al processo. Resta indagato, al momento, un altro tifoso, un toscano di 45 anni, che, sempre ...

