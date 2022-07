Mistero Muriqi, arriva la smentita: «Ha superato le visite mediche» (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Lazio, la smentita dal Kosovo alla versione belga: «Muriqi ha superato le visite, è in attesa di firmare il contratto» Dopo la bocciatura arriva la smentita. Muriqi avrebbe superato le visite mediche con il Bruges e l’attaccante della Lazio sta aspettando solo più la firma con i belgi. La smentita, come riportato da Alfredo Pedullà, arriva dal Kosovo, da persone molto vicine al calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Lazio, ladal Kosovo alla versione belga: «hale, è in attesa di firmare il contratto» Dopo la bocciaturalaavrebbelecon il Bruges e l’attaccante della Lazio sta aspettando solo più la firma con i belgi. La, come riportato da Alfredo Pedullà,dal Kosovo, da persone molto vicine al calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

JameStevens8 : RT @Falconero1987: Muriqi a 11M è un capolavoro? Certo che sì. Se non l'avessi pagato 20M. E ciò che abbia spinto la Lazio a pagarlo 20M… - afcAle_ssl : RT @Falconero1987: Muriqi a 11M è un capolavoro? Certo che sì. Se non l'avessi pagato 20M. E ciò che abbia spinto la Lazio a pagarlo 20M… - CMondavio : RT @Falconero1987: Muriqi a 11M è un capolavoro? Certo che sì. Se non l'avessi pagato 20M. E ciò che abbia spinto la Lazio a pagarlo 20M… - Falconero1987 : Muriqi a 11M è un capolavoro? Certo che sì. Se non l'avessi pagato 20M. E ciò che abbia spinto la Lazio a pagarl… - lucamariano17 : Come cazzo faccia una squadra a voler spendere dei soldi per Muriqi resta un mistero -