Pubblicità

nemboc : RT @LaStampa: Milano, crolla la soletta di un edificio in costruzione: ci sono operai feriti - zazoomblog : Ultime Notizie – Milano crolla soletta edificio in costruzione: feriti tre operai - #Ultime #Notizie #Milano #crolla - 58_luigina : Milano, crolla edificio in costruzione: ci sono feriti - ciaorinoclub : Applausi al ministro @AndreaOrlandosp Incidenti sul #lavoro, crolla un edificio in costruzione a #Milano: tre feri… - StraNotizie : Milano, crolla soletta edificio in costruzione: feriti tre operai -

Un operaio di 26 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda diin condizioni non gravi. Sulle cause del crollo indagano gli agenti della Polizia locale.Alcuni operai sono rimasti coinvolti dal crollo dell'armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a. A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi; alcuni sono riusciti a liberarsi dal ferro e dal cemento, mente un terzo è stato liberato dagli stessi vigili del ...Alcuni operai sono rimasti coinvolti dal crollo dell'armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a Milano. A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti ...Paura a Milano, dove oggi è crollato parte di un edificio in costruzione, ferendo tre persone. Il fatto è avvenuto in un cantiere in via Espinasse, nel quartiere di Garegnano, dove ha ceduto l’armatur ...