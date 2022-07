Milano-Cortina 2026, a Palazzo Marino esposte bandiere Olimpiadi (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Le bandiere delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sono da oggi esposte a Palazzo Marino. A svelarle, questa mattina nella sala dell’Orologio, sono stati l’assessore comunale a Sport Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva e il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi. Le bandiere di Milano-Cortina 2026 sono custodite in due teche di due metri per tre, appese alle pareti della sala. Qui resteranno fino al trasferimento nella città che ospiterà i Giochi olimpici invernali 2030, al termine della cerimonia di chiusura di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Ledellee delle Paralimpiadisono da oggi. A svelarle, questa mattina nella sala dell’Orologio, sono stati l’assessore comunale a Sport Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva e il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport,e Grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi. Ledisono custodite in due teche di due metri per tre, appese alle pareti della sala. Qui resteranno fino al trasferimento nella città che ospiterà i Giochi olimpici invernali 2030, al termine della cerimonia di chiusura di ...

