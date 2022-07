Milan | su Asensio non c’è solo il Liverpool | il Newcastle punta lo spagnolo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Aumenta la concorrenza inglese per il: sulle tracce di Marcooltre alc’è l’agguerritoPer ilsi fa sempre più dura la concorrenza per aggiudicarsi Marco. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, non soltantoe Arsenal sono sullo, ma nelle ultime ore c’è da registrare l’interesse del. I Magpies hanno già incrociato il mercatoista, avendo la meglio per Botman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioOggi : Calciomercato Milan – Da Ziyech ad Asensio: il punto sulla trequarti - Pianeta Milan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Da #Ziyech ad #Asensio: il punto sulla trequarti #ACMilan #SempreMilan - sportface2016 : #Milan su #Asensio: oltre al #Liverpool c'è anche il #Newcastle - DFRnews : Su #Asensio oltre al #Milan ci sono #Newcastle e #Liverpool. Fossi in lui cosa faresti? - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Asensio al #Milan non è tramontata -

Aumenta la concorrenza inglese per il: sulle tracce di Marcooltre al Liverpool c'è l'agguerrito Newcastle Per ilsi fa sempre più dura la concorrenza per aggiudicarsi Marco. Secondo quanto riportato dal ...Non soloe Liverpool . Aumentano le pretendenti per Marco, sempre più lontano dal Real Madrid. Oltre all'ormai noto pressing dei Reds, i rossoneri devono stare attenti anche al Newcastle , ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Milan è concentrato maggiormente su Ziyech e De Katelaere, ma Tuttosport informa che Asensio è sempre nei pensieri rossoneri. La pista che porta Marco Asensio a in veste Milan è tortuosa e dissesta ...