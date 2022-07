Milan, Maldini al lavoro per il rinnovo di un titolarissimo di Pioli! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Milan è una delle società più attive sul mercato, ma Maldini e Massara operano su più fronti: secondo Nicolò Schira il club rossonero sarebbe pronto ad estendere il contratto di Ismael Bennacer. 3,4 milioni di euro con la rimozione della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Questi sarebbero i termini dell’accordo tra gli agenti del centrocampista algerino e il Milan. Milan Bennacer rinnovo Società rossonera che non si lascia sfuggire nulla, dalle operazioni in entrata ai rinnovi dei pupilli dell’allenatore, Bennacer è sicuramente tra gli intoccabili di mister Pioli, il quale sarà certamente soddisfatto dell’operazione. Tifosi rossoneri che possono quindi dormire sonni tranquilli, dopo i rinnovi dei due fuoriclasse della dirigenza, pare che il Milan abbia messo la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè una delle società più attive sul mercato, mae Massara operano su più fronti: secondo Nicolò Schira il club rossonero sarebbe pronto ad estendere il contratto di Ismael Bennacer. 3,4 milioni di euro con la rimozione della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Questi sarebbero i termini dell’accordo tra gli agenti del centrocampista algerino e ilBennacerSocietà rossonera che non si lascia sfuggire nulla, dalle operazioni in entrata ai rinnovi dei pupilli dell’allenatore, Bennacer è sicuramente tra gli intoccabili di mister Pioli, il quale sarà certamente soddisfatto dell’operazione. Tifosi rossoneri che possono quindi dormire sonni tranquilli, dopo i rinnovi dei due fuoriclasse della dirigenza, pare che ilabbia messo la ...

