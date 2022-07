Milan, Gazzetta: “Ecco De Keteleare” (Di venerdì 8 luglio 2022) Milan Gazzetta- Il Milan continua il suo mercato in entrata, dopo aver ufficializzato Messias e Origi ora si pensa alla trequarti. Interessa Hakim Ziyech mentre la trattativa per Charles De Keteleare è vicino ai campioni d’Italia. La nuova proprietà vuole subito infiammare il mercato italiano, De Keteleare vicino alla chiusura con il Milan. Il Belga aveva rifiutato recentemente un’offerta da 35 milioni dal Leeds, proprio perchè vuole i rossoneri ed è attirato dall’inno della Champions League. Mentre nel frattempo, Alessio Romagnoli va alla Lazio i campioni d’Italia lavorano per concludere questa trattativa. Il Club Brugges incasserà dal Milan circa 30 milioni più bonus e il trequartista percepirà 2,5 milioni a stagione. Trattativa che va verso la fumata bianca e Pioli ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)- Ilcontinua il suo mercato in entrata, dopo aver ufficializzato Messias e Origi ora si pensa alla trequarti. Interessa Hakim Ziyech mentre la trattativa per Charles Deè vicino ai campioni d’Italia. La nuova proprietà vuole subito infiammare il mercato italiano, Devicino alla chiusura con il. Il Belga aveva rifiutato recentemente un’offerta da 35 milioni dal Leeds, proprio perchè vuole i rossoneri ed è attirato dall’inno della Champions League. Mentre nel frattempo, Alessio Romagnoli va alla Lazio i campioni d’Italia lavorano per concludere questa trattativa. Il Club Brugges incasserà dalcirca 30 milioni più bonus e il trequartista percepirà 2,5 milioni a stagione. Trattativa che va verso la fumata bianca e Pioli ...

