Migranti: Ue e Marocco siglano nuova intesa anti - tratta (Di venerdì 8 luglio 2022) A due settimane dalla strage dei Migranti nell'enclave spagnola di Melilla, l'Ue e il Marocco hanno concordato di rinnovare la partnership sull'immigrazione volta a contrastare le reti di trafficanti ...

