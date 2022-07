Migranti | l’hotspot di Lampedusa è al collasso | pià di 1800 persone su 350 posti disponibili

(Di venerdì 8 luglio 2022) Spazzatura, montagne di resti di generi alimentari, cartacce e bottiglie di plastica. Vestiti gettati alla rinfusa praticamente ovunque e una distesa infinita di bottiglie di plastica lungo i corridoi che portano ai bagni dove è praticamente impossibile entrare a causa dei bisogni fisiologici e dell’odore nauseabondo. E poidistese su materassi sporchissimi, in ogni angolo del centro: all’interno e all’esterno. E’ l’inferno aldidove ci sono, al momento, 1.878, a fronte di poco meno di 350. “Sono tutti ammassati, ci sono anche donne, quattro sono gravide, bambini, malati e bisognosi di cure che dormono per terra dove pure mangiano, tra i rifiuti . Iletto sono meno di 200. Queste immagini potrebbero essere ...

Non c'è motivo di far arrivaredi Contrada Imbriacola al collasso. È disumano tenere in queste condizioni 4 donne incinte e diversi bambini in età pediatrica a contatto con casi covid ...' Oltre 1600 gli immigrati presenti all'di Lampedusa, nuovamente al collasso, considerata la capienza di circa 300 posti. Purtroppo ...a più riprese sul numero esponenziale degli sbarchi con'...