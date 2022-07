Migranti | Bernini | ' situazione Lampedusa fuori controllo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Dopo gli ultimi sbarchi, laè ormai, con l'hot spot di nuovo al collasso, con iammassati in condizioni drammatiche, nonostante lo strenuo impegno delle forze dell'ordine. Domani arriverà la nave San Marco per evacuare seicento persone, ma quante altre navi ci vorranno nelle prossime settimane se gli arrivi si intensificheranno, com'è previsto e prevedibile? E tra quanto entrerà in vigore il meccanismo di ricollocamenti previsto dall'intesa fra i ministri dell'Interno a Lussemburgo?”. Lo afferma in una nota Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia.