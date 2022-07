Michelle Hunziker, “chi la figlia e chi la madre”: identiche. Una somiglianza perfetta – FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) Michelle Hunziker è uscita allo scoperto con una FOTO dalle mille emozioni con la persona più speciale della sua vita: “figlia o madre?”. La bella conduttrice svizzera, Michelle Hunziker ha condiviso un momento della giornata molto speciale e di pregevole fattura. Michelle Hunziker in spiaggia tra le rocce (Instagram)Non capita tutti i giorni di vedere un’immagine simile, tanto incantevole quanto ricca di emozioni per i due volti protagonisti. La conduttrice di “Striscia La Notizia” e “Paperissima” continua il suo percorso di crescita. La semplicità e la schiettezza di Michelle ormai sono entrate nel cuore di tutti i suoi fan. Ecco perchè, l’ex di Eros Ramazzotti è ogni giorno apprezzata da mezza Italia. Nonostante i ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022)è uscita allo scoperto con unadalle mille emozioni con la persona più speciale della sua vita: “?”. La bella conduttrice svizzera,ha condiviso un momento della giornata molto speciale e di pregevole fattura.in spiaggia tra le rocce (Instagram)Non capita tutti i giorni di vedere un’immagine simile, tanto incantevole quanto ricca di emozioni per i due volti protagonisti. La conduttrice di “Striscia La Notizia” e “Paperissima” continua il suo percorso di crescita. La semplicità e la schiettezza diormai sono entrate nel cuore di tutti i suoi fan. Ecco perchè, l’ex di Eros Ramazzotti è ogni giorno apprezzata da mezza Italia. Nonostante i ...

