Michele Garruto lasciato morto per ore sull’asfalto, lo sfogo di Facchinetti | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il corpo senza vita di Michele Garruto è rimasto sull’asfalto per più di 4 ore dopo il tragico incidente stradale di ieri pomeriggio a Saronno. L’incidente in cui è morto il giovane parrucchiere di Solaro è avvenuto su una strada che attraversa tre comuni di tre province diverse. In poco più di 2 km si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Michele Garruto lasciato morto per ore sull’asfalto, lo sfogo di ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 8 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il corpo senza vita diè rimastoper più di 4 ore dopo il tragico incidente stradale di ieri pomeriggio a Saronno. L’incidente in cui èil giovane parrucchiere di Solaro è avvenuto su una strada che attraversa tre comuni di tre province diverse. In poco più di 2 km si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloper ore, lodi ...

Pubblicità

ilNotiziarioInd : Michele Garruto lasciato morto per ore sull’asfalto, lo sfogo di Facchinetti | VIDEO - ilSaronno : Mortale a Saronno: incredulità per la morte del talentuoso acconciatore Michele Garruto - ParliamoDiNews : Saronno, mortale in tangenzialina: lutto a Solaro e Rovellasca per la morte del 31enne Michele Garruto | Il Groane… - ilNotiziarioInd : Michele Garruto giovane parrucchiere di Solaro morto nell’incidente a Saronno - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Saronno, mortale in tangenzialina: lutto a Solaro e Rovellasca per la morte del 31enne Michele Garruto -