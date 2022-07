“Mi hanno drogata | mi sono svegliata così” La denuncia choc della famosa sportiva | “È successo ai mondiali”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Mary-Sophie Harveyuno stupro durante idi nuoto. Lacanadese lo afferma pubblicamente: “Aidi Budapeststata. Ci ho pensato un po’ se avrei dovuto o non avrei dovuto fare un post. Masempre stata sincera con tutti voi e queste situazioni purtroppo succedono troppe volte per farmi restare in silenzio”. La Harveyin fato su Instagram, puntando il dito verso l’ultima serata deia Budapest. Da quello che racconta l’atleta, durante i festeggiamenti aveva solo bevuto un drink, in cui qualcuno probabilmente ha versato delle sostanze stupefacenti. Mary-Sophie Harveyuno stupro durante idi ...

di Doriano Rabotti "Mi hanno drogata", e che cosa sia successo dopo non lo sa neanche lei, o almeno preferisce non dirlo. Sa che si è risvegliata piena di lividi e con una costola incrinata, Mary-Sophie Harvey, nazionale canadese. Alcuni dei miei amici mi hanno detto in seguito che si erano dovuti prendere cura di me mentre ero priva di sensi. Una storia da brividi colpisce il mondo del nuoto. La Federazione Internazionale di Nuoto (FINA) ha aperto un'indagine dopo che la nuotatrice canadese Mary-Sophie Harvey ha affermato di essere stata drogata.