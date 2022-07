Mercato Premier League: L ‘Arsenal vuole Grimaldo, Chelsea su Sterling (Di venerdì 8 luglio 2022) Si infiamma il Mercato della Premier League con i principali top team coinvolti in numerose trattative. In pole ci sono Arsenal e Chelsea, molte attive in questa fase di campagna trasferimenti. Arsenal e Chelsea protagoniste del Mercato Premier League? Sono soprattutto i Gunners a dimostrarsi particolarmente scatenati. Dopo aver ufficializzato ben quattro acquisti(Gabriel Jesus, Fabio Viera, Matt Turner e Marquinos), sono alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina della difesa. Dal Portogallo, difatti, giunge notizia di un interesse molto concreto per Alex Grimaldo, terzino sinistro del Benfica, valutato tra i i 15 e i 20 milioni. Cifra che non spaventa i londinesi disposti a sborsare sei milioni di sterline per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Si infiamma ildellacon i principali top team coinvolti in numerose trattative. In pole ci sono Arsenal e, molte attive in questa fase di campagna trasferimenti. Arsenal eprotagoniste del? Sono soprattutto i Gunners a dimostrarsi particolarmente scatenati. Dopo aver ufficializzato ben quattro acquisti(Gabriel Jesus, Fabio Viera, Matt Turner e Marquinos), sono alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina della difesa. Dal Portogallo, difatti, giunge notizia di un interesse molto concreto per Alex, terzino sinistro del Benfica, valutato tra i i 15 e i 20 milioni. Cifra che non spaventa i londinesi disposti a sborsare sei milioni di sterline per ...

