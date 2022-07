Meghan Markle, Harry minaccia il Palazzo e scatena gli avvocati (Di venerdì 8 luglio 2022) Harry è di nuovo sul piede di guerra contro Buckingham Palace che gli ha negato la protezione della polizia al suo ritorno in Gran Bretagna. E di nuovo ha scatenato i suoi avvocati. Naturalmente, Meghan Markle è al suo fianco in questa battaglia, anche se ormai si tiene in disparte dalle beghe di Palazzo, più interessata a fare carriera negli Stati Uniti. La strategia dei Sussex è debole e loro fanno una figura pessima. Harry e Meghan Markle: è battaglia contro il Palazzo Tramite i suoi avvocati, Harry ha chiesto all’Alta Corte di Londra di concedere il permesso per un riesame giudiziario sulla protezione finanziata dal governo britannico che spetterebbe a lui e alla sua famiglia. ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 luglio 2022)è di nuovo sul piede di guerra contro Buckingham Palace che gli ha negato la protezione della polizia al suo ritorno in Gran Bretagna. E di nuovo hato i suoi. Naturalmente,è al suo fianco in questa battaglia, anche se ormai si tiene in disparte dalle beghe di, più interessata a fare carriera negli Stati Uniti. La strategia dei Sussex è debole e loro fanno una figura pessima.: è battaglia contro ilTramite i suoiha chiesto all’Alta Corte di Londra di concedere il permesso per un riesame giudiziario sulla protezione finanziata dal governo britannico che spetterebbe a lui e alla sua famiglia. ...

