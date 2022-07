Mediaset | si consolida il progetto Media For Europe

(Di venerdì 8 luglio 2022) Mfe raggiunge l’83 % in Spagna Milano Finanza, di Nicola Carosielli, pag. 15 Tra sei mesi potrà avviare la fusione Ottenuto l’appoggio dei grandi fondi come Amber, Dws, Citi. Con alcuni no. Pier Silvio Berlusconi può iniziare ufficialmente la fase due deldimento di Mfe-Forper dar vita al polo pano della tv free. Contando, questa volta, sull’appoggio di numerosi investitori istituzionali. Ieri Mfe ha infatti comunicato di aver raggiunto, a seguito dell’opas lanciata suEspaña, l’82,92% del capitale della controllata iberica. La Comision Nacional del Mercado de Valores (la Consob spagnola) ha anticipato al Biscione che le dichiarazioni di adesione all’offerta hanno avuto a oggetto un numero complessivo di azioni di ...

Pubblicità

Borsa Italiana

A Madrid,Espana ha chiuso a +1,72%, quando e' emerso che l'opas di Mfe non ha raggiunto la soglia dell'85% e si e' fermata all'82,9%. Fla - 07 - 07 - 22 18:22:32 (0565) 5 NNNNSiulteriormente la collaborazione tra Lega Serie A e Trenitalia con l'impegno nel mondo ... iniziata un anno fa con un nuovo format sportivo e un nuovo broadcaster domestico come, ... Borsa: si consolida rimonta Europa dopo verbali Fed e Bce, Milano in testa a +3% -3- Il Biscione continua con il progetto MFE. La controllata di Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha raggiunto l'82,92% di Mediaset España.A distanza di poche ore dalle tante novità presentate in Rai, anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto mostrare i cambiamenti del Biscione per il prossimo anno ...