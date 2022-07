“Me l’ha detto, è terribile”. E Anastasia Kuzmina scoppia a piangere: il dramma in diretta (Di venerdì 8 luglio 2022) Il racconto choc di Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le Stelle. È lei stessa a raccontarlo sui social. Per la veterana dello show di Milly Carlucci questo è un momento molto delicato. Anastasia infatti è ucraina e molti dei suoi familiari si trovano sotto il fuoco delle bombe di Mosca. C’è da dire che non è stata di certo con le mani in mano e in questi mesi si è molto prodigata per aiutare il suo popolo. La Kuzmina ha supportato sia fornendo assistenza ai profughi giunti in Italia, che informando i suoi follower italiani sui social. Ed in queste ore proprio su Instagram ha confessato quello che sta accadendo ai suoi nonni, bloccati nel paese in guerra. Il racconto choc di Anastasia Kuzmina, in lacrime che dice: “Ho appena finito di parlare con mio nonno che mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Il racconto choc di, la ballerina di Ballando con le Stelle. È lei stessa a raccontarlo sui social. Per la veterana dello show di Milly Carlucci questo è un momento molto delicato.infatti è ucraina e molti dei suoi familiari si trovano sotto il fuoco delle bombe di Mosca. C’è da dire che non è stata di certo con le mani in mano e in questi mesi si è molto prodigata per aiutare il suo popolo. Laha supportato sia fornendo assistenza ai profughi giunti in Italia, che informando i suoi follower italiani sui social. Ed in queste ore proprio su Instagram ha confessato quello che sta accadendo ai suoi nonni, bloccati nel paese in guerra. Il racconto choc di, in lacrime che dice: “Ho appena finito di parlare con mio nonno che mi ha ...

Pubblicità

Pirlo_official : New York 7-7-17. Tommy mi ha dato un calcio e mi ha spinto fuori.. quando sono uscito ho detto?? ma dove è mio frate… - GoalItalia : 'L'#Inter era molto interessata a me' 'Ad un certo punto mi ha detto che non c'erano più soldi' Olivier #Giroud??? - MarcelloChirico : La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1).… - vagrantforlives : RT @Asiablog_it: #GIAPPONE ???? Il primo ministro giapponese Kishida Fumio ha detto ai giornalisti che l'ex primo ministro #ShinzoAbe è rico… - fiatcurrency1 : @JKR_rld Purtroppo no visto che gli USA e il mondo occidentale mai si sono annessi dei paesi limitrofi al fine di a… -