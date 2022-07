Mattia Stanga risponde alle domande dei follower (Di venerdì 8 luglio 2022) Mattia Stanga è il fenomeno social degli ultimi mesi. 24 anni, oltre 2 milioni di follower e un accento bresciano di cui va molto fiero, è diventato famoso in pochissimo tempo grazie ai video comici su TikTok in cui interpreta impiegati delle poste, scene di vita quotidiana con la sua famiglia, amici in discoteca. I ragazzi lo amano per la sua spontaneità e perché racconta cose che capitano a tutti noi, in maniera ironica, scatenando sempre una risata. GQ inaugura un nuovo format tutto social e il protagonista del primo episodio è proprio Mattia Stanga Abbiamo chiesto ai suoi follower di scrivere in un box Instagram una domanda da rivolgere a Mattia; abbiamo raccolto quelle più originali e lo abbiamo incontrato senza che le avesse lette prima. Stanga ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022)è il fenomeno social degli ultimi mesi. 24 anni, oltre 2 milioni die un accento bresciano di cui va molto fiero, è diventato famoso in pochissimo tempo grazie ai video comici su TikTok in cui interpreta impiegati delle poste, scene di vita quotidiana con la sua famiglia, amici in discoteca. I ragazzi lo amano per la sua spontaneità e perché racconta cose che capitano a tutti noi, in maniera ironica, scatenando sempre una risata. GQ inaugura un nuovo format tutto social e il protagonista del primo episodio è proprioAbbiamo chiesto ai suoidi scrivere in un box Instagram una domanda da rivolgere a; abbiamo raccolto quelle più originali e lo abbiamo incontrato senza che le avesse lette prima....

Pubblicità

drewsmemories : RT @harvydrugs: Seguo Mattia Stanga da più di un anno ed è più di un anno che non passa macroeconomia, a questo punto mi chieda che cazzo m… - sadjcasottona : RT @harvydrugs: Seguo Mattia Stanga da più di un anno ed è più di un anno che non passa macroeconomia, a questo punto mi chieda che cazzo m… - bbad_liar : RT @harvydrugs: Seguo Mattia Stanga da più di un anno ed è più di un anno che non passa macroeconomia, a questo punto mi chieda che cazzo m… - Roberta72650854 : RT @harvydrugs: Seguo Mattia Stanga da più di un anno ed è più di un anno che non passa macroeconomia, a questo punto mi chieda che cazzo m… - LIRRIVERENTE3 : io prenderei MATTIA STANGA e gli farei commentare sui social il GIRO D'ITALIA MORENO MOSER #EurosportCICLISMO -