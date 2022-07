Mary-Sophie Harvey | “Ai Mondiali mi hanno drogata | mi sono risvegliata piena di lividi”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 luglio 2022), protagonista aidi nuoto di Budapest dove ha conquistato un bronzo in staffetta (4X200) ha raccontato di essere statain occasione dell’ultima serata trascorsa in Ungheria attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. È stata lei stessa a voler rivelare l’accaduto perché “queste situazioni accadono troppe volte“. A farla destare in allarmestate le “dozzine di” che lei ha rinvenuto sul suo corpo, oltre a una costola incrinata e a una lieve commozione cerebrale, dopo essersi svegliata “completamente persa“. In quel momento al suo fianco c’erano il medico e il suo allenatore: ricostruire con precisione i fatti appare però piuttosto difficile: lei sostiene infatti di avere “un vuoto di sei ore nella mente”. ...