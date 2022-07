Marmolada: soccorritori a lavoro, secondo giorno di ricerche via terra (Di venerdì 8 luglio 2022) Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - Sono riprese le ricerche via terra nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata, dove domenica 3 luglio sono stati travolti dalla valanga una decina di escursionisti. All'alba, dopo un veloce briefing, l'elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori e dove 'sentinelle' e sirene garantirebbero la possibilità di fuga in caso di nuovi crolli. A lavoro ci sono 14 soccorritori con due cani della Guardia di finanza che andranno avanti per qualche ora, poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano. Ieri gli operatori sono riusciti a individuare e recuperare la decima vittima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - Sono riprese levianell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della, a valle della colata, dove domenica 3 luglio sono stati travolti dalla valanga una decina di escursionisti. All'alba, dopo un veloce briefing, l'elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori e dove 'sentinelle' e sirene garantirebbero la possibilità di fuga in caso di nuovi crolli. Aci sono 14con due cani della Guardia di finanza che andranno avanti per qualche ora, poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano. Ieri gli operatori sono riusciti a individuare e recuperare la decima vittima ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - HAL9000_81 : RT @localteamtv: Marmolada, riprese le ricerche: soccorritori portati in quota #ghiacciaio #Marmolada #localteam - drubald : RT @localteamtv: Marmolada, riprese le ricerche: soccorritori portati in quota #ghiacciaio #Marmolada #localteam -