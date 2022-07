Marmolada: sindaco Canazei, ‘montagna è sicura, vivrò sempre qui' (2) (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) - Le ripercussioni economiche potrebbero farsi sentire: "è una preoccupazione legittima per chi opera in montagna, per chi fa del turismo la propria vita, ma sono riflessioni - spiega il sindaco Bernard - che vanno fatte in un secondo momento, ora siamo nella fase dell'emergenza. La Marmolada resta chiusa - non mi risultano persone che abbiano violato i divieti - per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli, "poi vedremo come gestire la situazione che riguarda tutte le montagne". Intanto Canazei si prepara anche al lutto cittadino: domani le serrande delle attività commerciali saranno chiuse per qualche minuto in segno di vicinanza, contemporaneamente alle ore 18 è prevista una messa di suffragio che sarà celebrata nella chiesa di Canazei da monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) - Le ripercussioni economiche potrebbero farsi sentire: "è una preoccupazione legittima per chi opera in montagna, per chi fa del turismo la propria vita, ma sono riflessioni - spiega ilBernard - che vanno fatte in un secondo momento, ora siamo nella fase dell'emergenza. Laresta chiusa - non mi risultano persone che abbiano violato i divieti - per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli, "poi vedremo come gestire la situazione che riguarda tutte le montagne". Intantosi prepara anche al lutto cittadino: domani le serrande delle attività commerciali saranno chiuse per qualche minuto in segno di vicinanza, contemporaneamente alle ore 18 è prevista una messa di suffragio che sarà celebrata nella chiesa dida monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, e ...

