Marmolada | individuati altri resti nella zona del disastro

Pubblicità

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: All'appello manca ancora un disperso. Ieri riconosciute ufficialmente altre due vittime #IoSeguoTgr #Veneto #Marmolada #… - TgrRaiVeneto : All'appello manca ancora un disperso. Ieri riconosciute ufficialmente altre due vittime #IoSeguoTgr #Veneto… - localteamtv : Ricerche ghiacciaio Marmolada: individuati altri resti #Marmollada #Ghiacciaio #localteam - italiaserait : Crollo Marmolada: individuati lembi di vestiti, parti di attrezzature tecniche, oggetti vari, e resti umani - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Marmolada, ricerche a terra: individuati nuovi reperti #Marmolada #SoccorsoAlpino #GuardiadiFinanza #localteam https://t.… -

BELLUNO. La tragedia dellasarà ricordata anche per la tecnologia messa in campo in una situazione tanto complessa e pericolosa. Gli ulteriori corpi trovati ieri sono statigrazie ai droni del Soccorso ......del cambio clima non governato' Sono scesi a 8 i dispersi dopo il crollo del seracco sommitale in. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Ieri il numero era 13: tra i cinque...I vigili del fuoco volontari del distretto della val di Fassa sono impegnati dall'inizio del disastro della Marmolada per assicurare supporto tecnico e logistico agli operatori specializzati impegnati ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...