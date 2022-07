Marco Mazzocchi, l'appello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere: 'Salviamolo, non possiamo finire al tappeto così' (Di venerdì 8 luglio 2022) ... raccolto da Leggo che da settimane si batte per la salvaguardia di questo spazio, si aggiunge in ... Per sopperire a questo vuoto decisionale, 'c'è una raccolta fondi su sportsupporter.it , con meno di ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) ... raccolto da Leggo che da settimane si batte per la salvaguardia di questo spazio, si aggiunge in ... Per sopperire a questo vuoto decisionale, 'c'è una raccolta fondi su sportsupporter.it , con meno di ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Marco #Mazzocchi, l'appello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere a #Roma - ElioLannutti : Marco Mazzocchi, l'appello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere: «Salviamolo, non possiamo finire al… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Marco #Mazzocchi, l'appello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere a #Roma - zazoomblog : Marco Mazzocchi lappello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere: Salviamolo non possiamo finire al tap… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Marco #Mazzocchi, l'appello per il ring di Cassius Clay che rischia di chiudere a #Roma -