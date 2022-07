Manchester United, UFFICIALE: Ronaldo escluso dai convocati per la tournée (Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Nella lista dei convocati del Manchester United... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Nella lista deidel...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - DiMarzio : #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - Emma_DMW : RT @DiMarzio: #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo - don_expenoza : RT @DiMarzio: #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo -