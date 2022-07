Manchester United non convoca Ronaldo per la tournee estiva (Di venerdì 8 luglio 2022) Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo non parteciperà al tour estivo in Thailandia del Manchester United. Il portoghese, al centro di molte voci di mercato ma che intanto ha fatto da testimonial ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Adesso è ufficiale: Cristianonon parteciperà al tour estivo in Thailandia del. Il portoghese, al centro di molte voci di mercato ma che intanto ha fatto da testimonial ...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - DiMarzio : #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Il Manchester United non convoca Cristiano Ronaldo per la tournee estiva - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Il Manchester United non convoca Cristiano Ronaldo per la tournee estiva -