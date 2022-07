Manchester United, Cristiano Ronaldo assente per la tournée: “ferie aggiuntive per un problema familiare” (Di venerdì 8 luglio 2022) Le indiscrezioni hanno trovato conferma: Cristiano Ronaldo non è partito per la tournée estiva con il Manchester United, ufficialmente per un problema familiare. Il portoghese è sempre più chiacchierato sul fronte calciomercato, Cr7 ha chiesto la cessione ai Red Devils e sono in corso trattative con altri club. “Il Manchester United ha nominato una squadra itinerante di 31 uomini per il Tour 2022 in vista delle partite di pre-stagione in Thailandia e Australia. Erik ten Hag ha selezionato il suo girone per la trasferta con una partita di apertura in programma contro il Liverpool martedì a Bangkok. Sarà il primo tour all’estero con lo United per diversi giocatori, inclusi gli esperti Harry Maguire e Bruno Fernandes, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Le indiscrezioni hanno trovato conferma:non è partito per laestiva con il, ufficialmente per un. Il portoghese è sempre più chiacchierato sul fronte calciomercato, Cr7 ha chiesto la cessione ai Red Devils e sono in corso trattative con altri club. “Ilha nominato una squadra itinerante di 31 uomini per il Tour 2022 in vista delle partite di pre-stagione in Thailandia e Australia. Erik ten Hag ha selezionato il suo girone per la trasferta con una partita di apertura in programma contro il Liverpool martedì a Bangkok. Sarà il primo tour all’estero con loper diversi giocatori, inclusi gli esperti Harry Maguire e Bruno Fernandes, ...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - DiMarzio : #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - CalcioPillole : Manchester United: #CristianoRonaldo non partirà per la tournée estiva - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #ManchesterUnited, i convocati per il tour pre-stagionale: assente #CristianoRonaldo -