Macabra scoperta alle porte di Roma: 75enne morto in casa da giorni (Di venerdì 8 luglio 2022) È stato trovato senza vita nella propria abitazione un uomo di 75 anni originario di Grottaferrata. La Macabra scoperta è stata effettuata questa mattina dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della stazione locale. Leggi anche: Pensionato trovato morto in casa: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellate 75enne morto in casa: l’allarme dei vicini e il ritrovamento A dare l’allarme i vicini che non avendo notizie dell’uomo hanno chiamato il 112. Il 75enne viveva da solo in un appartamento di via Don Minzoni ed è qui che il suo corpo, privo di vita, è stato trovato. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe morto da almeno 4 o 5 giorni ma maggiori informazioni a riguardo si avranno a seguito dell’autopsia. Le cause del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) È stato trovato senza vita nella propria abitazione un uomo di 75 anni originario di Grottaferrata. Laè stata effettuata questa mattina dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della stazione locale. Leggi anche: Pensionato trovatoin: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellatein: l’allarme dei vicini e il ritrovamento A dare l’allarme i vicini che non avendo notizie dell’uomo hanno chiamato il 112. Ilviveva da solo in un appartamento di via Don Minzoni ed è qui che il suo corpo, privo di vita, è stato trovato. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbeda almeno 4 o 5ma maggiori informazioni a riguardo si avranno a seguito dell’autopsia. Le cause del ...

