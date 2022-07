“Ma perché lui?”. Scoppia la polemica su Rai Uno, sul famoso si muove addirittura la politica (Di venerdì 8 luglio 2022) Non è la prima volta che l’esperto di marketing Stefano Ferri si racconta attraverso il piccolo schermo. Da diverso tempo indossa abiti che l’immaginario comune considera femminili, è un uomo eterosessuale, sposato e con una figlia 13enne. Maria Soave e Massimiliano Ossini l’hanno invitato a Unomattina Estate e Lucio Malan si è opposto. Secondo il parlamentare di Fratelli d’Italia, i conduttori di Unomattina Estate avrebbero dovuto ospitare qualcun altro, anziché Stefano Ferri prediligendo argomenti che, dal suo canto, sarebbero più ‘adatti’ ed in tema per un format come il loro. Lucio Malan su Twitter è stato categorico. Altri invece hanno trovato l’intervista utile e interessante. Stefano Ferri, polemiche dopo l’intervento in tv La chiacchierata televisiva con Stefano Ferri è cominciata subito con un insegnamento fondamentale. Maria Soave gli ha chiesto il motivo della ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 8 luglio 2022) Non è la prima volta che l’esperto di marketing Stefano Ferri si racconta attraverso il piccolo schermo. Da diverso tempo indossa abiti che l’immaginario comune considera femminili, è un uomo eterosessuale, sposato e con una figlia 13enne. Maria Soave e Massimiliano Ossini l’hanno invitato a Unomattina Estate e Lucio Malan si è opposto. Secondo il parlamentare di Fratelli d’Italia, i conduttori di Unomattina Estate avrebbero dovuto ospitare qualcun altro, anziché Stefano Ferri prediligendo argomenti che, dal suo canto, sarebbero più ‘adatti’ ed in tema per un format come il loro. Lucio Malan su Twitter è stato categorico. Altri invece hanno trovato l’intervista utile e interessante. Stefano Ferri, polemiche dopo l’intervento in tv La chiacchierata televisiva con Stefano Ferri è cominciata subito con un insegnamento fondamentale. Maria Soave gli ha chiesto il motivo della ...

