M5S | Nardella | ' loro problema non è dentro o fuori governo | ma capire chi sono'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Perché i 5 Stelle hanno perso 7 mln voti?passati da un partito antisistema a partito dima evidentemente non lo hanno saputo spiegare agli elettori. Ma se c'è una leadership forte lo spieghi, crei una narrazione. Di Maio esempio lo ha saputo fare, penso a quando disse di aver sbagliato in alcuni passaggi e negli attacchi al Pd. Il verodei 5 Stelle non èil, ma chie quale è laidentità". Così Dariodel Pd, sindaco di Firenze, ospite di Metropolis su Repubblica.it.

Avanti col termovalorizzatore. Il...Al contrario, il Pd supera di lato: secondo la senatrice Orietta Vanin la norma 'traccia solo una ... ha detto il Sindaco di Firenze Dario Nardella. Gli ha risposto in un tweet lo stesso Pellicani: '...
dal nostro inviato - ANKARA Quarantotto ore di tregua forzata e qualche segnale di "decompressione". La tragedia della Marmolada non ha solo inevitabilmente mandato in secondo ...