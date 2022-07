M5S: Conte, Grillo? 'Movimento non uccide padre, nuovo corso rafforza identità' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il M5S ha intenzione di uccidere il padre, Beppe Grillo? "No, assolutamente no. Il M5S ha iniziato un nuovo corso, un percorso interno che ne ha contribuito a rafforzare la propria identità". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla maratona militare Digithon a Bisceglie, Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il M5S ha intenzione dire il, Beppe? "No, assolutamente no. Il M5S ha iniziato un, un perinterno che ne ha contribuito are la propria". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo alla maratona militare Digithon a Bisceglie,

Pubblicità

fattoquotidiano : Conte: “M5s non è disponibile a reggere il moccolo al centro e alla destra. Draghi? Non abbiamo giurato fedeltà a l… - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - raffaellapaita : 'Il #M5S sta facendo uno show indecente sulla pelle degli italiani. Inflazione, crisi energetica, carestia, siccità… - cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: La lettera di richieste di #Conte a #Draghi va dallo scostamento di bilancio al ripristino del decreto dignità. Un mazz… - TV7Benevento : M5S: Conte, Grillo? 'Movimento non uccide padre, nuovo corso rafforza identità' - -