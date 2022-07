Lutto nel cinema e nella Tv: se n’è andato all’improvviso, drammatica perdita (Di venerdì 8 luglio 2022) È morto all’improvviso uno dei nomi più importanti nel mondo del cinema. Un professionista che per anni ha lavorato anche in Rai. Il mondo dell’arte e dello spettacolo piangono la morte di Vieri Razzini, uno dei volti più illustri della settima arte. Non solo critico cinematografico, ma anche stimato produttore che ha lavorato per anni in casa di “mamma Rai”. fonte foto: AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di venerdì 8 luglio 2022) È mortouno dei nomi più importanti nel mondo del. Un professionista che per anni ha lavorato anche in Rai. Il mondo dell’arte e dello spettacolo piangono la morte di Vieri Razzini, uno dei volti più illustri della settima arte. Non solo criticotografico, ma anche stimato produttore che ha lavorato per anni in casa di “mamma Rai”. fonte foto: AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scrittosua versione originale sul sito CheNews.it.

Pubblicità

IacopoCaimi : Con l'assassinio di Shinzo Abe, il mondo libero perde un grande leader nel contrasto alle dittature ed alle autocra… - Charles_italy : @matteorenzi Collega...nemmeno nel momento del lutto riesci a mettere da parte il tuo egocentrismo #renzifaiSchifo - CarryEyesCinema : RT @RollingStoneita: «Il lutto ha spinto Nick Cave a cercare la bellezza nel mondo». Lo dice Andrew Dominik, il regista di 'This Much I Kno… - Voto10 : Lutto nel mondo del cinema: è scomparso James Caan - Allegory86 : In lutto per l'intero Giappone che porto sempre nel cuore. #ShinzoAbe -