Lucio Battisti | chi era la moglie Grazia Letizia Veronese

L'amore più importante di Lucio Battisti è stata Grazia Letizia Veronese, conosciuta nel 1968 al Festival di Sanremo, dove lui si era presentato in gara con il brano "La farfalla impazzita". Lei aveva già avuto modo di lavorare in ambito musicale al fianco di Adriano Celentano, ma la frequentazione con l'interprete di "Emozioni" l'ha poi spinta ad affiancarlo in veste di autrice. E' lei, infatti, ad avere scritto la canzone "E già" del 1982, con lo pseudonimo di Velezia Da quell'incontro il loro amore è stato profondo e duraturo per tutta la vita, la loro è stata una storia da favola, fino alla tragica scomparsa di Lucio, dal loro amore è nato il primo ed unico figlio, Luca Battisti e i due sono convolati a nozze nel 1976, dopo oltre vent'anni ...

