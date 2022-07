L’ordine esecutivo firmato da Biden sul diritto all’aborto negli Stati Uniti (Di venerdì 8 luglio 2022) La risposta della Casa Bianca a quanto deciso lo scorso 24 giugno fa dai giudici della Corte Suprema americana è arrivata oggi. Il Presidente degli Stati Uniti ha, infatti, firmato un ordine esecutivo per garantire a tutte le donne sul suolo statunitense il diritto all’aborto. Una mossa che, dunque, restituisce – seppur solo parzialmente – tutte quelle garanzie (a partire dall’accesso alle cure, ai medicinali e alle terapie, fino ad arrivare alla privacy) alle donne che decidono di interrompere una gravidanza. Aborto negli Stai Uniti, Joe Biden firma un ordine esecutivo “Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia. La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata. Non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La risposta della Casa Bianca a quanto deciso lo scorso 24 giugno fa dai giudici della Corte Suprema americana è arrivata oggi. Il Presidente degliha, infatti,un ordineper garantire a tutte le donne sul suolo statunitense il. Una mossa che, dunque, restituisce – seppur solo parzialmente – tutte quelle garanzie (a partire dall’accesso alle cure, ai medicinali e alle terapie, fino ad arrivare alla privacy) alle donne che decidono di interrompere una gravidanza. AbortoStai, Joefirma un ordine“Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia. La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata. Non ...

Pubblicità

zazoomblog : Usa e aborto Biden firma ordine esecutivo per proteggere e garantire l’accesso alle pillole abortive e alla contrac… - Rita_Cavallaro : Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti. 'Una legge approvat… - neXtquotidiano : L’ordine esecutivo firmato da #Biden sul diritto all’#aborto negli Stati Uniti - putino : L’ordine esecutivo firmato da Biden ha più l’intento di mitigare le conseguenze di questa decisione che di cercare… - fisco24_info : Aborto, Biden firma un ordine esecutivo per ripristinare diritto: Secondo Biden «una legge approvata dal Congresso… -