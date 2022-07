Lodi caput mundi La kermesse internazionale per leggere il dopoguerra

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giappone alle prese con il dopo Shinzo Abe, l’ex premier assassinato a sangue freddo questo venerdì lasciando in shock un Paese intero. L’Europa dopo l’azzardo sanguinario di Vladimir Putin in Ucraina, l’Europa nella tempesta energetica e dell’inflazione. Per tre giornisi prepara a diventare bussola della politica italiana e. Torna il prossimo 22 luglio il forumUp– organizzato da Appia Institute nell’Auditorium Banco Bpm Tiziano Zalli nell’omonima cittadina lombarda – con undal titolo “Il mondo e l’Italia dopo la guerra in Ucraina”. Sul palco si alternerà un nutrito parterre a discutere dell’Occidente alle prese con ilin Est Europa. Si parte con i saluti istituzionali di Fabrizio Santantonio, presidente Provincia di ...