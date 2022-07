Lo Xiaomi 12T Pro potrebbe avere una fotocamera da ben 200MP (Di venerdì 8 luglio 2022) Stando agli ultimi rumors lo Xiaomi 12T Pro, nuovo flagship killer del produttore cinese, potrebbe avere a bordo il potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm ed un sensore principale della fotocamera posteriore di ben 200MP. Inoltre, malgrado queste super specifiche tecniche, il dispositivo non dovrebbe essere venduto ad un prezzo troppo esorbitante. Fino a questo momento il Motorola X30 Pro è stato il primo smartphone a livello internazionale dotato di una lente da ben 200MP, che giungerà quanto prima sul mercato cinese. Ad ogni modo, anche altri colossi della telefonia mobile sono pronti a lanciare prodotti propri con un sensore fotografico potente come questo. A tal proposito, uno di questi sarebbe proprio Xiaomi, che pare si sia messo a lavoro sul 12T ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Stando agli ultimi rumors lo12T Pro, nuovo flagship killer del produttore cinese,a bordo il potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm ed un sensore principale dellaposteriore di ben. Inoltre, malgrado queste super specifiche tecniche, il dispositivo non dovrebbe essere venduto ad un prezzo troppo esorbitante. Fino a questo momento il Motorola X30 Pro è stato il primo smartphone a livello internazionale dotato di una lente da ben, che giungerà quanto prima sul mercato cinese. Ad ogni modo, anche altri colossi della telefonia mobile sono pronti a lanciare prodotti propri con un sensore fotografico potente come questo. A tal proposito, uno di questi sarebbe proprio, che pare si sia messo a lavoro sul 12T ...

Pubblicità

Androidheadline : Xiaomi 12T Pro To Use A Massive 200MP Camera Sensor - CF22092013 : RT @CeotechI: Xiaomi 12T Pro avrà una fotocamera da 200 MP di Samsung #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #MIUI13 #Mob… - Androidheadline : Xiaomi 12T Pro To Use A Massive 200MP Camera Sensor - Androidheadline : Xiaomi 12T Pro To Use A Massive 200MP Camera Sensor - 83napolano : RT @CeotechI: Xiaomi 12T Pro avrà una fotocamera da 200 MP di Samsung #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #MIUI13 #Mob… -