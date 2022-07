Lo Strega a Mario Desiati con 'Spatriati', dedicato alla 'Puglia terra di frontiera' (Di venerdì 8 luglio 2022) E' Mario Desiati con i suoi "Spatriati" il vincitore del Premio Strega 2022 , nell'edizione specialissima in cui i finalisti sono stati ben sette invece dei tradizionali cinque. Il vincitore ha avuto ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 luglio 2022) E'con i suoi "" il vincitore del Premio2022 , nell'edizione specialissima in cui i finalisti sono stati ben sette invece dei tradizionali cinque. Il vincitore ha avuto ...

Pubblicità

Einaudieditore : Mario Desiati dedica la vittoria con SPATRIATI al #PremioStrega2022 a Mariateresa Di Lascia, che non potè festeggia… - ilpost : Lo scrittore Mario Desiati ha vinto ha vinto il #premiostrega2022 con il suo romanzo 'Spatriati' (Einaudi) - Agenzia_Ansa : PREMIO STREGA - Mario Desiati trionfa nella prima finale a sette - Pablo00152555 : RT @PremioStrega: Il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi). - SnodiEU : In evidenza: Mario Desiati vince lo Strega in cui tutti sono stregati da Veronica Raimo - -