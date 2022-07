Lo sgomento del mondo per l’omicidio di Shinzo Abe, il premier visionario che cambiò il Giappone (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima lo sgomento, poi il cordoglio. La notizia dell’attentato e della successiva morte di Shinzo Abe, l’ex premier Giapponese, il più longevo alla guida del Paese, ha scosso il mondo intero. Da ogni parte sono giunti commenti di profondo dispiacere e vicinanza al popolo del Sol Levante. Dal premier indiano, Narendra Modi, al Cremlino, dal segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, da Boris Johnson alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha parlato di un assassinio «vigliacco e brutale». «L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico», sono state le parole di Mario Draghi. Il cordoglio per la morte di Shinzo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima lo, poi il cordoglio. La notizia dell’attentato e della successiva morte diAbe, l’exse, il più longevo alla guida del Paese, ha scosso ilintero. Da ogni parte sono giunti commenti di profondo dispiacere e vicinanza al popolo del Sol Levante. Dalindiano, Narendra Modi, al Cremlino, dal segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, da Boris Johnson alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha parlato di un assassinio «vigliacco e brutale». «L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il, il suo libero dibattito democratico», sono state le parole di Mario Draghi. Il cordoglio per la morte di...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - robertapinotti : Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribil… - SecolodItalia1 : Lo sgomento del mondo per l’omicidio di Shinzo Abe, il premier visionario che cambiò il Giappone… - YordiMX : RT @GiuseppeConteIT: Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle Isti… - waldner_julian : RT @GiorgiaMeloni: Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l’ex capo del governo #ShinzoAbe è stato ucciso da alcuni colp… -