Lo scrittore Bonvissuto replica a Briatore | “Gli stipendi bassi sono una vostra invenzione | ecco perché i giovani scappano dall’Italia”

"I giovani scapperanno da questo paese. E non perché siano dei viziati ai quali 'non gli va di lavorare'. Il problema sono gli stipendi bassi, che è un'invenzione vostra". Lo scrittore Sandro Bonvissuto dice la sua attaccando più o meno direttamente colui che ha montato questa assurda polemica, Flavio Briatore. "Negli ultimi trent'anni in Italia gli stipendi sono calati. Ma solo in Italia. Hanno lievitato ovunque. Tranne che qui", ha spiegato nell'attacco della sua lettera pubblicata su Repubblica, Bonvissuto, ricordando quelli che sono dati e serie storiche inequivocabili legate al non aumento salariale e al sempre più relativo potere d'acquisto al ...

