LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra poco Varani e Marsili nei 500 m, male Santangelo nello squat (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21:42 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFT – Terminato il segmento dello squat. Primo posto per il nipponico Yusuke Satake con 310, poi il pesista dell’Ecuador Leon Rojas (290) e il taipanese Yi-Chun Lin (280. Decimo Jacopo Santangelo con 225, misura trovata solo alla prima alzata prima di due tentativi non andati a buon fine. 21:39 BOWLING – Il coreano Kim avanti sull’atleta del Kuweit Qassem per 1-0, l’australiano Borck conduce 1-0 sul malese Ismail, lo statunitense Kiplinger è avanti 1-0 sul giocatore della Costa Rica Rodriguez. 1-0 anche per il tedesco Hernitschek sul canadese Fach 21:29 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING Secondo errore di seguito per Jacopo Santangelo, l’azzurro riceve tre semafori ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21:42 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFT – Terminato il segmento dello. Primo posto per il nipponico Yusuke Satake con 310, poi il pesista dell’Ecuador Leon Rojas (290) e il taipanese Yi-Chun Lin (280. Decimo Jacopocon 225, misura trovata solo alla prima alzata prima di due tentativi non andati a buon fine. 21:39 BOWLING – Il coreano Kim avanti sull’atleta del Kuweit Qassem per 1-0, l’australiano Borck conduce 1-0 sulse Ismail, lo statunitense Kiplinger è avanti 1-0 sul giocatore della Costa Rica Rodriguez. 1-0 anche per il tedesco Hernitschek sul canadese Fach 21:29 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING Secondo errore di seguito per Jacopo, l’azzurro riceve tre semafori ...

