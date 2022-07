LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia difende il primato nel medagliere storico! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della prima giornata di gare dei World Games 2022. E’ tutto pronto a Birmingham (Alabama, Stati Uniti) per l’undicesima edizione di questa straordinaria manifestazione. Sono in programma gare in 30 sport per 54 discipline ed un totale di 206 eventi che non faranno parte dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi. Si partirà alle 15.00 italiane con i primi round di roller velocità, per proseguire con tiro con l’arco (compound), karate, bowling, floorball, lacrosse e tanti altri sport. Le prime medaglie saranno assegnate a partire dalle 18.00 nel powerlifting e nel nuoto pinnato. Nella notte italiana ci saranno le sfide per le medaglie anche nel karate, con diversi atleti reduci dai ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della prima giornata di gare dei. E’ tutto pronto a Birmingham (Alabama, Stati Uniti) per l’undicesima edizione di questa straordinaria manifestazione. Sono in programma gare in 30 sport per 54 discipline ed un totale di 206 eventi che non faranno parte dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi. Si partirà alle 15.00 italiane con i primi round di roller velocità, per proseguire con tiro con l’arco (compound), karate, bowling, floorball, lacrosse e tanti altri sport. Le prime medaglie saranno assegnate a partire dalle 18.00 nel powerlifting e nel nuoto pinnato. Nella notte italiana ci saranno le sfide per le medaglie anche nel karate, con diversi atleti reduci dai ...

Estate a Pordenone, gli eventi dall'8 all'11 luglio Dal 7 al 10 luglio torna l'Italian Baja con la 29a Edizione del Cross Country Rally World Cup, ... All'interno del Pordenone Live continuano i grandi nomi della musica italiana dal vivo immersi nel ... E3 Returns in June 2023, Now Produced by ReedPop ...do at ReedPop through our portfolio of world leading events and web sites." Kyle Marsden - Kish, ReedPop Global VP of Gaming who will lead the newly formed E3 team along with his global gaming live ... Tananai "live" a 'Back2Back Speciale Let's Play'